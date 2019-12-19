قوافل "نور حياة" توقع الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن اليوم وغدًا

القاهرة - أ ش أ:

قال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال ٣ سنوات، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية، وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن؛ لإجراء الكشف الطبي، وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، مضيفا أن القوافل تستقبل على مدار اليوم وغدا ٨ آلاف مواطن على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في السويس وبني سويف و ٦ أكتوبر، والمنصورة، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية؛ لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الصندوق ينفذ المبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، بنك الشفاء، صناع الخير، الجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الإنجلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة.

وتواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل ١٦ محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والإسكندرية.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص؛ لاستقبال المساهمات في مبادرة "نور حياة" رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن ١٥١١٨.