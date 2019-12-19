الأزهر يعرب عن قلقه من تعديلات قانون الجنسية بالهند: تُقصي المسلمين

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف، عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول: (أفغانستان، بنجلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام ٢٠١٥، داعيا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.

وأكد الأزهر في بيان له الخميس أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.

وشدد الأزهر الشريف على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.

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