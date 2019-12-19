‏"البحوث الإسلامية": تنفيذ 49 حملة توعوية ولقاءات لمباشرة في 2019

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم 49 حملة توعوية في 2019، شارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، ونُفّذت فعالياتها من خلال ‏آلاف اللقاءات المباشرة مع الناس بمحافظات الجمهورية، ضمن توجيهات ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتوعية الشاملة.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملات التي أطلقها المجمع ‏خلال العام الجاري استهدفت التواصل مع الناس بشكل غير تقليدي في جميع أنحاء ‏الجمهورية، وتوعيتهم بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل ‏تحديا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي، فضلا عن القضايا الشائكة التي ترتبط ‏بجوانب التربية والقيم الأخلاقية وعوامل الإحباط واليأس وفقدان الأمل إلى غير ذلك.‏

أضاف عيّاد أن الحملات ركّزت على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية ‏نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التي تتحمل المسؤولية ‏والتي تدرك معاني الانتماء للوطن، وكذلك توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية ‏الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض ‏بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم ‏الأخلاقية في حياتنا‎.‎

وأوضح أن الحملات تناولت في برنامجها أهمية القراءة والعلم والوعي في بنا ‏الأفراد، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقي، ‏ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر ‏التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم والحفاظ على ‏مقدراتهم‎.‎

ولفت إلى أنه من أهم الحملات التي أطلقها المجمع خلال 2019: "بطولات الماضي ‏وتطلعات المستقبل، القراءة تبني الإنسان وبها ترتقي الأوطان، الإرادة والتحدي، وعي ‏الأبناء..أمانة، بيئتك عنوانك، التعليم يبني الأشخاص وبه ترتقي الأوطان، أمانة الكلمة، ‏معا ضد العنف الأسري، لا للثأر، بالنبي نقتدي، حملة حياتك أمانة فحافظ عليها‎.‎

أكد أن الحملات التي أطلقها المجمع لم تقتصر على الاتصال المباشر فقط ‏وإنما تم إطلاقها إلكترونيًا من خلال توجيه نصائح تربوية وتنموية متنوعة للطلاب ‏والمعلمين وأولياء الأمور ومخاطبة كل شريحة بأسلوب مفهوم وبلغة سهلة مع التركيز ‏والإيجاز، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيسبوك وتويتر"، والموقع ‏الإليكتروني الرسمي للمجمع، لتحقيق الهدف من توعية أكبر قدر من الناس بالقضايا ‏المختلفة‎.‎

وأشار عياد إلى أن الحملات الإليكترونية ركزت على جانب مهم يتعلق بالاستخدام الأمثل ‏للتكنولوجيا والاستفادة منها في المعرفة والتواصل البناء دون الوقوع في أضرارها، ومن ‏خلال عدة محاور مهمة منها: استعادة دور الأسرة في التربية والمتابعة المستمرة لأفرادها ‏في مراحلهم العمرية المختلفة، وهو ما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بالبناء الفكري للأبناء ‏وليس البناء الجسدي فقط، فالمخاطر الفكرية التي تهدد حياة الأبناء أكثر من المخاطر ‏الجسدية‎.‎