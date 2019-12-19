"حماية المستهلك": حل 64 ألف شكوى متنوعة خلال 10 شهور

القاهرة - أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل 64 ألفا و160 شكوى متنوعة من أصل 79 ألفا و581 شكوى متنوعة تلقاها خلال الفترة من أول يناير وحتى 27 أكتوبر الماضيين.

وأوضح الجهاز، اليوم الخميس، أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها في مجال السلع المعمرة بلغ 895ر30 ألف شكوى، تم حل 075ر26 ألف شكوى بنسبة 84%، كما تلقى الجهاز شكاوى في مجال أجهزة المحمول ومستلزماته بلغت 6405 شكاوى، تم حل 5194 شكوى منها؛ أي ما يمثل 81%، وفي مجال أجهزة التكيف ورد 4605 شكاوى، تم حل 4083 شكوى بما يمثل 89% منها.

وأشار الجهاز إلى أن عدد الشكوى الخاصة بالوحدات السكنية بلغ نحو 1197 شكوى، تم حل 823 شكوى، تمثل نحو69%، كما تلقى 1071 شكوى في الأثاث المنزلي، تم حل 718 شكوى بنسبة 67%.

وفي مجال الأجهزة الإلكترونية، تلقى جهاز حماية المستهلك نحو 820 شكوى، تم حل 671 شكوى بنسبة 82%.

وأضاف أن عدد الشكاوى الخاصة بالمصوغات الذهبية بلغ 64 شكوى، تم حل 56 شكوى بنسبة 88%، كما بلغ عدد شكاوى "الآلات والمعدات" 366 شكوى، تم حل 313 شكوى بنسبة 86%، وسجل إجمالي الشكاوى الخاصة بالتجهيزات المنزلية والمعمارية 726 شكوى، تم حل 524 شكوى بنسبة 80%.

وأوضح الجهاز أنه خلال العام الحالي قام بزيادة عدد الأفرع الجغرافية له؛ إذ تم إنشاء وتجهيز مبنى إداري جديد، ويجري افتتاح أفرع جديدة في محافظات (الفيوم- أسيوط- سوهاج- الأقصر- أسوان- الشرقية- بورسعيد- القليوبية– الدقهلية- المنوفية- البحيرة- جنوب سيناء- البحر الأحمر -الوادي الجديد- الإسماعيلية).

وأضاف أن هناك محافظات أخرى يجري العمل على تخصيص أفرع بها؛ منها: القاهرة – الجيزة- مطروح- الغربية- دمياط- ومحافظة شمال سيناء).

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي، تم إطلاق مشروع الأفرع الإلكترونية التي يتم نشرها في أماكن التجمعات، والتواجد المكثف للمستهلكين؛ لنشر الوعي، وتلقي الشكاوى باللغتين العربية والأجنبية، كما تم إطلاق منظومة سيارات الضبطية القضائية لتحقيق التواجد الميداني رصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق.