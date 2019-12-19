دفع إلكتروني وتغيير الدور.. الحكومة تتيح 3 خدمات جديدة لحاجزي الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

تقدم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، مجموعة من الخدمات والتسهيلات لحاجزي شقق برنامج الإسكان الاجتماعي بهدف التخفيف والتسهيل عليهم.

يرصد "مصراوي" أبرز هذه التسيرات والخدمات وكيفية الاستفادة منها والتي جاءت على النحو التالي:

تعديل مكان الشقة:

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقعه الإلكتروني خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية فى نفس المحافظة أو محافظة مجاورة وذلك حتى 1 فبراير المقبل.

يشترط عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو من سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

ويقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط، كما أنه لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

هذه الخدمة متاحة للمتقديم ضمن الإعلان الثامن كراسة شروط"حمراء / زرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية.

تغيير الدور العلوي لشقق الإسكان الاجتماعي:

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة لتلقي طلبات التعديل من دور إلى دور آخر، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.

، وذلك للحالات المرضية فقط. ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg ، وذلك للحالات المرضية فقط.

وشملت شروط التحويل:

- عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له.

- يشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

- يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يجرى التعديل الدور الأخير للدور الأرضي.

- سداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا في أحد مكاتب البريد بواسطة صاحب الطلب بعد قبولة.

- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

كما يمكن التعرف على خطوات التحويل بالكامل من هنا.

السداد الإلكتروني للأقساط:

"طرق سداد أقساط التمويل العقاري اتغيرت عن زمان، دلوقتي تقدر تسدد من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية مجانًا".. بهذه الكلمات أعلن البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

المبادرة الجديدة تساعد عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تم طرح منه 11 إعلان ويجري الآن حجز الإعلان الـ12 في محافظات الصعيد، على سداد أقساط وحداتهم السكنية بعدة طرق.

ووفقًا لمي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المنظومة الجديدة تهدف لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.

وأتاحت المبادرة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي بطريقتين، الأولى السداد بالكرت المدفوع مقدمًا، أو الثانية عن طريق محفطة الهاتف المدفوع من الموبايل، عن طريق تحميل تطبيق محفظة البنك على الهاتف بعد أن يتيح البنك هذه المحفظة، ليعيد إرسال رسالة شهريًا تتضمن موعد وقيمة القسط الشهري، على أن تكون هذه الخدمة مقدمة مجانًا.

الخدمة الجديدة سيتم إتاحتها للحاجزين أول ديسمبر 2019، لعملاء أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل.