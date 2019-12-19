اتصال السيسي ورئيس وزراء بريطانيا وانخفاض الدولار أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجره أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

فتحت عنوان "توافق مصري- بريطاني على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية والعمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي هنأ رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصال هاتفي أجراه معه أمس، بالفوز الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة "جونسون" على قيادة بلاده خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية مع بريطانيا خلال الفترة المقبلة ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية فضلا عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الرئيس السيسي بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خاصة بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير استئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، مقدما التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد.

ومن جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومشددا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ذكرت صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "مجموعة وزارية لبدء توصيات منتدى شباب العالم"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر تشكيل مجموعة عمل من الوزارات للبدء في تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله أمس الأول في شرم الشيخ وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبدالفتاح السيسي حول أخر المستجدات المتعلقة لتنفيذ تلك التوصيات.

وأضافت الصحيفة أن، مدبولي أشاد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس بمستوى التنظيم الذي شهده منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة مقدما الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا الحدث المبهر وأسهم في إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تليق بمكانه مصر.

ولفتت إلى أن الحكومة استعرضت التوصيات التي خرجت عن المنتدى والتي تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم وكذلك تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى أفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الأفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها.

وفي تناولها للشان المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان، "اليوم أخر موعد للتحويل بين العلمي والأدبي لطلاب ثانية ثانوي"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب الصف الثاني الثانوي حتى ظهر اليوم.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم العام عدم إعلان نتيجة التقدير الورقي لامتحانات الصف الأول الثانوي حتى يتم الانتهاء من التقدير الإلكتروني للصف الثاني الثانوي ليتم إعلان نتيجة الطلاب سواء من تم امتحانهم ورقيا أو إلكترونيا.

أما صحيفة (الأخبار) فذكرت تحت عنوان "أول رحلة بريطانية تصل شرم الشيخ اليوم"، أن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل اليوم أولى الرحلات القادمة من بريطانيا بعد استئناف الرحلات وعلى متنها 168 راكبا.. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020 تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المطار استعدت لاستقبال الرحلة التي تصل الساعة 2 عصرا من مدينه برمنجهام، موضحة أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات سيقوم بإنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطائرات في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني و منظمي الرحلات البريطانية.

وتحت عنوان "قطع الخدمات عن العقارات المخالفة بالعاصمة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة طالب نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التي ينظمها القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدا لإزالته في حاله عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إرسال الإنذار من الحي.

أما صحيفة (الجمهورية)، فذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الحرص على دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الشركات المصرية والإيطالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوزت 7 مليارات دولار وأن إيطاليا خامس أكبر مستثمر في مصر.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي رحب، في لقائه أمس مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، برغبه الشركات الإيطالية في ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي.. وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للشركاء الإيطاليين للمشاركة في اجتماعات منتدى البحر المتوسط الذي تستضيفه مصر في مارس القادم.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإيطالي قوله:"إن هناك مجالات واعدة للتعاون مع مصر لتطوير صناعة الأثاث في دمياط في مجالات النقل البحري واللوجيستيات والمياه والطاقة وتجهيز الرخام، موضحة أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز وتوطين صناعة معدات هذه المحطات في مصر.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض الدولار"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أنه في خطوة جديدة تظهر النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ارتفعت قيمه الجنيه المصري أمام الدولار ليسجل 15.96 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.. مشيرة إلى أنه وصل إلى أعلي مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات ويرجع ذلك إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وزيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج و ارتفاع إيرادات السياحة في مصر في الفترة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء تأكيدهم أن أهم أسباب التراجع تعود إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار وإيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار وهي أعلى إيرادات منذ عام 2010 وإيرادات قناه السويس 5.7 مليار دولار وارتفاع حصيلة الصادرات السلعة بمعدل 10.3% نحو 28.5 مليار دولار لترتفع صادراتنا من الواردات.