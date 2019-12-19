حدث ليلاً| أصداء منتدى شباب العالم وإحالة ترامب إلى الشيوخ تمهيدًا لعزله

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

وزير الآثار: معرض "الحفائر" يختتم العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩- صور

أكد وزير الآثار الدكتور خالد العناني أن معرض "الحفائر الفرنسية في مصر" الذي افتتح، الأربعاء، بالمتحف المصري يختتم العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩.

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أبو الغيط: مصر خسرت 75 مليار دولار عقب تولي الإخوان السلطة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عقب أحداث 2011 والثورات التي حدثت في الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضغط بشكل كبير على مصر لإجراء تغيير فوري في السلطة.

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أحمد موسى: منتدى شباب العالم لم يُكلف الدولة مليمًا واحدًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الجهات التي تحملت تكلفة إقامة ورعاية منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ.

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"إحياء للوطنية العربية"..مصطفى الفقي متحدثًا عن منتدى شباب العالم

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن جلسات منتدى الشباب دائمًا ما تكون مثيرة، حيث أنه يتم سماع أراء جديدة من الشباب ما بين خبرات أجنبية ومصرية، مشيرًا إلى أن منتديات الشباب السابقة خرجت بالكثير من المبادرات الكبرى والحملات الناجحة.

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وزير الرياضة: الشباب المصري إمكاناته غير محدودة وقادر على النجاح دائمًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن منتدى شباب العالم فرصة جيدة للغاية للشباب للالتقاء ببعضهم البعض فكل العالم موجود لدينا هنا في مصر، كما أن المنتدى قدم عددًا من الرسائل الهامة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

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بعد تعثر ٢٢ عامًا.. "محلية النواب" تقر خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد تعثر ٢٢ عامًا بتوافق الجميع على مستوى البرلمان والسلطة التنفيذية.

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الدولية للهجرة: الضغوط الاجتماعية سبب رئيسي في هجرة الشباب

قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة يوفر فرصة جيدة للحديث للشباب وتفهم تطلعاتهم بشأن الهجرة.

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فيسبوك تستحوذ على شركة ألعاب الفيديو السحابية الإسبانية "بلاي جيجا"

استحوذت شركة فيسبوك على شركة ألعاب الفيديو السحابية الإسبانية "بلاي جيجا"، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم فيسبوك.

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رسميًا.. إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لعزله

أنهى مجلس النواب الأمريكي تصويتًا تاريخيًا على مساءلة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أقر توجيه الاتهام له بعرقلة عمل الكونجرس وإساءة استخدام السلطة، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال للمساءلة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله، بعد بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868.

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ترامب: الديمقراطيون يحاولون عزلي منذ اليوم الأول لي في السلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن الديمقراطيين يحاولون عزله منذ اليوم الأول له في السلطة.

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ولاية أسترالية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات وارتفاع درجة الحرارة

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا ، التي تشهد عشرات حرائق الغابات المدمرة منذ أكتوبر وارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ، حالة الطوارئ لمدة أسبوع بدءا من اليوم الخميس.

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روسيا تصطدم مع أعضاء بمجلس الأمن حول قرار يتعلق بالمساعدات إلى سوريا

قال دبلوماسيون الأربعاء إن روسيا تصطدم مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي بشأن قرار يتعلق بتقديم مساعدات حيوية عبر الحدود إلى سوريا.

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المسماري: ميليشيات طرابلس تجند الأطفال للزج بهم في المعراك

كشف الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

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إيطاليا: متفائلون بشأن إعدادات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمام البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، إننا متفائلون بشأن الإعدادات الجارية لمؤتمر برلين الخاص بليبيا، والذي مقرر له أن يعقد مطلع العام المقبل في ألمانيا.

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الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجمات مسلحين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش السوري صدت الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين.

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الرئيس الفلسطيني: لن نقبل إطلاقًا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".

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