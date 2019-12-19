أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

"البصل المصري يصل الهند".. 10 معلومات عن الصادرات الزراعية

06:30 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
"البصل المصري يصل الهند".. 10 معلومات عن الصادرات الزراعية

البصل المصري

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت فتح 29 سوقًا جديدًا خلال عامي 2018- 2019، وأن الصادرات الزراعية قد ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الزراعية، كالآتي:

- تمكنت مصر من فتح 29 سوقًا واعدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية

- الصادرات بلغت 5 ملايين و400 ألف و630 طنًا.

- تحتل الموالح المركز الأول بكمية بلغت مليون و764 ألفًا و841 طنًا.

- استطاع الحجر الزراعى تصدير 20 صنفًا جديدًا.

- لأول مرة فى التاريخ.. صدرت مصر "البصل" للهند.

- إلغاء الحظر على 6 محاصيل زراعية و4 أنواع من الفاكهة.

- صدرت مصر خلال الموسم 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.

- لأول مرة تصدر مصر المحاصيل لدول: ميانمار، وكندا، وإندونيسيا، وأورجواي، والهند.

- اعتماد اشتراطات تصدير العنب جوًا لدولتي الصين، وأستراليا.

- ارتفعت الصادرات الزراعية هذا العام بنسبة 40% عن الأعوام الماضية.

البصل المصري الصادرات الزراعية الهند الحجر الزراعى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لعزله