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وزير الرياضة: الشباب المصري إمكاناته غير محدودة وقادر على النجاح دائمًا

04:28 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
وزير الرياضة: الشباب المصري إمكاناته غير محدودة وقادر على النجاح دائمًا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتب - مصطفى علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن منتدى شباب العالم فرصة جيدة للغاية للشباب للالتقاء ببعضهم البعض فكل العالم موجود لدينا هنا في مصر، كما أن المنتدى قدم عددًا من الرسائل الهامة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال صبحي، لمصراوي على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، إن مشاركة الرئيس للشباب من مختلف الجنسيات في النقاشات التي تدور بالجلسات والاستماع لآرائهم شيء إيجابي جدا، مؤكدًا أهمية إطلاع الشباب على حجم الإنجازات التي تتم والمشروعات التي يتم تنفيذها والانتهاء منها بشكل يعكس صورة بأن مصر أصبحت دولة حديثة تتغير للأفضل بكل مواطنيها وأيضا يعكس القيم السامية في العالم كله، فاليوم أصبح العنوان الكبير "مصر".

وتابع صبحي أن الأخذ بتوصيات الشباب في المنتديات السابقة والحالي هي روح شبابية جديدة، فهذه الروح تعطي طاقة إيجابية لجميع الشباب من مختلف الجنسيات، فضلاً عن أن المناخ التنظيمي للمنتدى يعطي طاقة إيجابية غير الفعاليات التي يتم مناقشتها، وأعتقد أن ذلك شئ يعبر عما هو موجود في مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتوفر لهم دعمًا واسعًا من خلال تمكينهم بتوليتهم مناصب قيادية، لأن الشباب المصري إمكاناته غير محدودة وقادر على النجاح دائمًا.

أشرف صبحي الشباب المصري منتدى شباب العالم

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