الجمعة.. إعلان ملكة جمال القارات بشرم الشيخ تنشيطًا للسياحة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تُعلن أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ملكة جمال القارات والوصيفتين لعام 2019، وذلك يوم الجمعة المقبل بهدف دعم وتنشيط حركة السياحة المصرية.

وبحسب بيان اليوم، شهدت الأيام الماضية فعاليات يومية للمتسابقات ضمن برنامج سياحي مكثف وضعته جميع الأطراف المنظمة لضمان نجاح الحدث الكبير وتحقيق أفضل دعاية ممكنة لمصر وشرم الشيخ من خلال مشاركة تلك الفعاليات على صفحات التواصل الاجتماعي للملكات التي يتابعهن الملايين، بجانب التغطية الإعلامية الواسعة للمسابقة.

ومارست جميلات العالم، العديد من الأنشطة السياحية بشرم الشيخ بشكل عام، شملت العشاء اليوناني والحفل الذي أقيم في أحد المطاعم بشرم، حيث ارتدت الجميلات ملابس على الطراز اليوناني وأقيمت الحفلة بالنظام الإغريقي.

كما شهدت الأنشطة أيضا، تقديم رقصات على الشاطئ في حفل خاص بارتداء ملايس "بوهو" تحت أشعة الشمس، وفي الليل كان هناك عشاء خاص في انتظار المتسابقات في أحد المطاعم، حيث أنهوا يومًا رائعًا مع الطعام اللذيذ الشرقي والمأكولات الشرقية.

وتشارك في المسابقة التي انطلقت فعالياتها خلال الشهر الجاري نحو 84 ملكة من جميلات العالم، وجرى وضع البرنامج وتنفيذ الرحلات من قبل أحد المنتجعات السياحية المملوكة للخبير السياحي حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وذلك بهدف تنشيط السياحة بمصر وبشرم الشيخ.