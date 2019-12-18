سفير فرنسا: "بلادنا لديها شغف بكل ما هو مصري"- صور

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا في القاهرة، إن فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري من مواقع أثرية وتراث وحضارة، وعندما يفتح طالب فرنسي أول كتاب تاريخي في حياته تقع عينيه على الأهرامات.

وأضاف خلال افتتاح معرض "الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار": "منذ مائتي عام كان العثور على توت عنخ أمون محرك علماء الآثار الفرنسيين، وتعاقب أجيال من علماء الآثار الفرنسيين على دراسة هذا العلم الفريد وفضول خلاله حياتهم".

وأكمل: "مازال علم المصريات يجذب الكثير من الشباب ومازال يشكل عامل جذب للعديد من الأجيال الفرنسية الجديدة، ولنا الفخر في أن نقف إلى جانب الآثار الفرنسية، كما نفخر بالكثير من المشاريع التي ننجزها بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية ومؤسساتها".

وقال إن وصول معرض توت عنخ أمون إلى مليون ونصف زائر فرنسي أكبر دليل على حب الشعب الفرنسي للحضارة المصرية وهو أمر يتجاوز أي كلام.