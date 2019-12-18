ضبط محاولة تهريب "كوكايين" وأقراص مخدرة مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من الكوكايين والأقراص المخدرة، أخفاها راكب أمريكي الجنسية في علبة زجاجة خمر فور وصوله من نيويورك لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وردت معلومات للجمارك من إدارة مباحث المخدرات بالمطار عن محاولة راكب أمريكي قادم على رحلة طائرة "مصر للطيران" من نيويورك تهريب مواد مخدرة وممنوعة.

وبالعرض على سامي صبحي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، ضمت سامح زاهر رئيس قسم التفتيش تحت إشراف أحمد الدلهماوي خالد شعبان مدير الحركة بحضور فوزى العميرى نائب مدير الجمرك، حيث تبين وجود 250 جرام من مخدر الكوكايين الخام و60 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة داخل تجويف سحرى أسفل علبة خاصة بزجاجة خمور.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.