مصر للطيران: نقل "نظافة الطائرة" من الصيانة إلى الخدمات الأرضية

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، نقل أعمال مظهر الكبائن "نظافة الطائرات فقط، والدفع الخلفي للطائرات" بشركة مصر للطيران للصيانة إلى شركة الخدمات الأرضية.

وأوضح عادل، في رسالة للعاملين، أن ذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة وفقا لتعليمات وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، بما يساهم في زيادة الأرباح وتقليل النفقات.

وأضاف "عادل"، أن التغييرات لن تؤثر على العاملين بالشركة، ولن تمس المصالح المادية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن الشركة تسعى دائما إلى تحسين الحالة المادية للعاملين.

وأشار الطيار أحمد عادل إلى أن الشركة حقتت نتائج إيجابية في العام المالي الحالي، مناشدا العاملين ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة.