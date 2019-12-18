أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

مصر للطيران: نقل "نظافة الطائرة" من الصيانة إلى الخدمات الأرضية

08:59 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
مصر للطيران: نقل "نظافة الطائرة" من الصيانة إلى الخدمات الأرضية

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، نقل أعمال مظهر الكبائن "نظافة الطائرات فقط، والدفع الخلفي للطائرات" بشركة مصر للطيران للصيانة إلى شركة الخدمات الأرضية.

وأوضح عادل، في رسالة للعاملين، أن ذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة وفقا لتعليمات وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، بما يساهم في زيادة الأرباح وتقليل النفقات.

وأضاف "عادل"، أن التغييرات لن تؤثر على العاملين بالشركة، ولن تمس المصالح المادية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن الشركة تسعى دائما إلى تحسين الحالة المادية للعاملين.

وأشار الطيار أحمد عادل إلى أن الشركة حقتت نتائج إيجابية في العام المالي الحالي، مناشدا العاملين ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة.

أحمد عادل مصر للطيران الخدمات الأرضية

الخبر التالى:

قبل ساعات من تطبيق رفع الحظر.. 10 معلومات عن "السياحة البريطانية"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | برشلونة 0 - 0 ريال مدريد.. الكلاسيكو