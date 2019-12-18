"تطوير التطريز".. ورشة عمل للقومي للمرأة بالتعاون مع سفارة الصين

كتبت- نور العمروسي:

نظم مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع السفارة الصينية وجهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس بمحافظة مرسي مطروح "واحة سيوة"، فعاليات ورشة عمل تطوير التطريز السيوي من خلال إدخاله بألوانه المعروفة على الجلد الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار سعي المجلس القومي للمرأة إلى تمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيل السيدات بصورة متكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير جميع وسائل النجاح لها، وفي إطار استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممول من السفارة الصينية.

واستهدفت الورشة، عشرين متدربة؛ لرفع مهاراتهن وكفائتهن لضمان نجاح تسويق المنتج ومساعدة المرأة على الدخول في مجال العمل الحر وتمكينهن اقتصاديا حتى يصبحن أكثر فاعلية في المجتمع من خلال تقديم التدريب المناسب لهن.

وقامت بتدريب الفتيات كل من الدكتورة هيبي عزيز يوسف سركيس مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، ومروة محرم مصممة الأزياء.