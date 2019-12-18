الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع الـ15 لرؤساء الأركان الأفارقة

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة، والذي يأتي استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت وقائع الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في إفريقيا، وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في معركتنا ضد الإرهاب البغيض، كما تم عزف السلام الوطني للاتحاد الأفريقي والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى السفير إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات الهامة، مشيداً بالاستقبال والترحيب والحفاوة التي لاقتها جميع الوفود المشاركة وأعضاء المفوضية، معرباً عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققتها مصر في كافة المجالات بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، كما استعرض مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي جهود المفوضية في إحلال السلام وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب بكافة الدول الأعضاء بالاتحاد.

وألقى الفريق محمد فريد كلمة، رحب فيها بالوفود المشاركة في الاجتماع الذى يُعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية ، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتعاون مع كافة دول الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الاستقرار، موجهاً الشكر والتقدير لما بذله الخبراء من جهود في اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية ، وما تم التوصل إليه من توصيات تحقق رؤية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أن الإرهاب يهدد كافة شعوب العالم مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته، متطلعاً إلى أن تثمر الاجتماعات لنتائج وتوصيات محددة لعرضها على اجتماع السادة وزراء الدفاع لإقرارها.

وأجرى الفريق محمد فريد يرافقه رؤساء الأركان وأعضاء الوفود المشاركة، جولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية والأسلحة الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماع بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية العاملة في هذا المجال، حيث أعربت كافة الوفود المشاركة عن سعادتهم بما شاهدوه من معدات عسكرية وتكنولوجيا تسليح متطورة تعكس ما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال التصنيع والإنتاج الحربي.

تأتي تلك الاجتماعات في ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع كافة دول القارة لدعم جهود السلام والاستقرار خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.