برلماني يصف منتدى شرم الشيخ بـ"التاريخي".. والسلاب: توصياته "روشته شبابية"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:



وصف روجيه نكوندانج، رئيس البرلمان الأفريقي منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"التاريخي"، والناجح ووضع القارة السمراء في بؤرة الاهتمام العالمي.

وأكد أن المنتدى حقق جميع أهدافه لصالح مصر ودول العالم بصفة عامة ولصالح الدول الأفريقية، بصفة خاصة مشيدًا بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر خاصة المتعلقة بدول القارة السمراء موجها التحية والتقدير للرئيس على ماقدمه من إنجازات كبيرة لصالح الدول الأفريقية، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي وإعلان دعمه لدول جنوب افريقيا خلال رئاستها المقبلة للاتحاد.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس البرلمان الأفريقي، أكد له فيه متابعته لحميع جلسات ومناقشات المؤتمر، وأشاد فيه بأداء شباب الدول الأفريقية داخل المنتدى، وأن البرلمان الأفريقي سوف يعمل على تنفيذ ومتابعة توصيات المؤتمر لدى جميع الحكومات الأفريقية.

وأشاد "الجندي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بتوصيات المنتدى وتكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق باستغلال الموارد الغذائية المتاحة.

من جانبها رحبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتوصيات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، مؤكدة أن هذه التوصيات تخدم الشباب المصري والعالمي، لما لها من ارتباط وثيق تناسب تطلعاته للمستقبل.

وأشارت النائبة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التوصيات خطوة ضرورية نحو التحول الرقمي خاصة وأن التكنولوجيا والتطور الرقمي هو الحاكم الرئيسي في كل دول العالم ومستقبل فرص العمل ويجب تأهيل الشباب للتعامل معها.

ولفتت إلى أن إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة، يعكس المكانة التي توليها الدولة المصرية للمرأة والحرص على تمكينها، ونشر ذلك في الدول العربية والأفريقية.

وثمنت عبدالحليم، الحرص على مناقشة الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بتوصيات لتلافي هذه الآثار، مؤكدًا أن المنتدى وضع مصر على الطريق الدولي، خاصة بعد ما شهده المنتدى من إقبال كثيف من الشباب من مختلف بلاد العالم لحضور جلسات المنتدى.



وقال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن توصيات منتدى شباب العالم أصبحت روشتة شبابية يقدمها الشباب سنوياً للحكومات وتحمل رؤى الشباب لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، خاصة أن المنتدى بات يستقطب نخبة من الشباب الواعدين والمتميزين من كافة الثقافات والحضارات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف السلاب، في بيان اليوم الأربعاء، أن المنتدى أصبح منصة حوارية عالمية يصقل فيها الشباب مهاراته ويتشاركون فيها الخبارات والثقافات المختلفة، خاصة أن الأجندة الموضوعة لجلسات الحوار وورش العمل الخاصة به تناقش قضايا عصرية تهم الشباب والمجتمعات العصرية مثل موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما. وهي الموضوعات التي تناولها المنتدى هذا العام.

وأوضح النائب، أن التوصيات الختامية التي تخرج عن المنتدى لا يمكن إقتصارها على توصيات فقط ولكن أصبحت مبادئ تنفيذية ونبراساً تهتدي به الجهات المختلفة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالموضوعات التي خرجت بشأنها التوصيات، خاصة أن هذه التوصيات تحمل إهتمام رئاسي فالرئيس بشخصه يهتم بالإطلاع عليها ويرسله للحكومة لتجد طريقها للتنفيذ بالإضافة إلى إرسالها إلى المنظمات الدولية المعنية كرؤية شبابية خارجة عن تجمع شبابي دولي بحجم منتدى شباب العالم.

وتابع :"ففي النسخة الأولى للمنتدى استجاب الرئيس لتوصياته خاصة المتعلقة بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب الذي تم القبض عليه بتهم تتعلق بهذا القانون، وبالفعل خرج الكثير من الشباب المحبوسين على ذمة هذه القضايا وعلى عدة دفعات وفيما بعد تم توسيع هذه المبادرة لتشمل العفو عن بعض الشباب من المحبوسين على ذمة قضايا أخرى وفي العام التالي أصبح المنتدى عادة سنوية كأحد توصيات النسخة الأولى منه، وفي العام التالي نتج عن توصيات المنتدى تعديل قانون الجمعيات الأهلية كأحد أهم التوصيات التي خرجت عنه، وهذا العام نتج عن المنتدى عدة توصيات هامة مثل مبادرة خلق مليون فرصة عمل، ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية".