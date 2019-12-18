التنسيق الحضاري ينظّم معرض "المعماريين الفرنسين على أرض مصر"

القاهرة - أ ش أ:

نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، معرضا بعنوان "المعماريون الفرنسيون على أرض مصر" ضمن الاحتفال بعام مصر ـ فرنسا 2019، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

وقال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز، في تصريح اليوم، إن المعرض يتضمن أثر الفرنسيون في التخطيط وتنسيق الحدائق والمنتزهات العامة والعمارة، لافتا إلى أن المعرض جرى إقامته في المركز الثقافي المصري بفرنسا في شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أهمية هذه المشاركة الدولية التي تعزز أواصر التعاون بين البدين.

وأضاف أنه يعرض النمط الفرنسي الذي أثر في تخطيط القاهرة الخديوية - مصر الجديدة - ومدن قناة السويس مثل بور فؤاد والإسماعيلية وما حملته تلك المدن من ملامح لعمران وعمارة فرنسية وخاصة مباني شركة قناة السويس والمرافق الخاصة بها وإسكان العاملين والحدائق والمنتزهات.

وتم عرض أهم الحدائق المصممة بواسطة فرنسيون مثل حديقة الحيوان والأورمان والأزبكية واشتمل المعرض علي عرض نماذج من المباني التي عكست فكر وطرز فرنسية وصممت بواسطة فرنسيون مثل المتحف المصري بالتحرير وصيدناوي الخازندار وعمر أفندي عبد العزيز وأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) وغيرها من المباني المهمة.

حضر المعرض العديد من أساتذة العمارة و الشخصيات العامة من المهتمين بالعمران و العديد من طلبة عمارة وفنون جميلة.​