"الجيزة" تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ"أبوالنمرس"

الجيزة - أ ش أ:

حددت محافظة الجيزة القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعى فى حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا اليوم بالقيمة السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 مترا وبعرض من 6 الى 9 أمتار.

وجاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها واعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها .​