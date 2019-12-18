"الوفد": إسقاط مديونية المصانع المتعثرة إحياء لعشرات الآلاف من العمال

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن قرار الحكومة بإسقاط الديون المتراكمة على 5 آلاف مصنع من المصانع المتعثرة من شأنها إعادة إحياء هذه المصانع للعمل بقوة كما كانت في السابق.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن الـ٣٠ مليار جنيه الذين كانوا يمثلون مديونية مستحقة على المصانع المتعثرة كانوا يعيقون خطط إنعاشها وعودتها للعمل من جديد.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أن هذه المديونية لم تكن بهذا الحجم في بداية توقف المصانع عن العمل ولكنها تزايدت مع مرور الوقت واستمرت أزمة هذه المصانع لنحو ١٠ سنوات كاملة دون اهتمام باعادتها للعمل بتوفير الدعم اللازم لها.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن هذه المصانع تمثل جزء هاما من منظومة الاقتصاد المصري وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لاسقاط ديون هذه المصانع التي تعد بمثابة إحياء لها من جديد وإحياء لحياة عشرات الآلاف من العمال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة تتعامل مع ٥ آلاف مصنع متعثر منذ ٢٠١١ وأسقطنا مديونية تصل ٣٠ مليار جنيه، موضحا أن السبب في توقف تلك المصانع كان يرجع إلى عدم توافر الاستقرار خلال تلك الفترة، حيث أن الاستقرار يمنح الفرصة للتقدم والتنمية.