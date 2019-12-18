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البيئة تنظم يومًا بمدرسة الصلب لرفع وعي الطلاب بيئياً

01:14 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
البيئة تنظم يومًا بمدرسة الصلب لرفع وعي الطلاب بيئياً

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب - محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية يوما بمدرسة الصلب الإعدادية بنات تحت عنوان "طلاب مصر معا من أجل التنمية"، بالتعاون مع مركز إعلام حلوان وتوجيه التربية البيئية والسكانية بإدارة التبين التعليمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالاهتمام بتوعية النشء الجديد والعمل على رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بحسب بيان اليوم.

تضمنت فعاليات اليوم البيئي ندوات وورش عمل فنية، حيث شارك فريق التوعية الطلابية بتوضيح مفاهيم البيئة ودور الطلاب في الحفاظ عليها وأهمية ترشيد الاستهلاك في تحقيق المفهوم البيئي للتنمية المستدامة، إضافة إلى دور الوزارة في الحفاظ على البيئة وأهمية المشاركة المجتمعية للطلاب.

كما تم تنفيذ ورشة عمل فنية حول إعادة تدوير المخلفات لتحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المتاحة والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات من الورق والكرتون والبلاستيك في صنع أشياء ذات قيمة فنية وجمالية.

وزارة البيئة ياسمين فؤاد التوعية البيئية مدرسة الصلب الإعدادية

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