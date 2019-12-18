"الزراعة": نمتلك القدرات لمساعدة المزارعين للاستفادة من التكنولوجيا

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه والظروف الجوية المتقلبة أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الزراعة لأنها توفر كثيرًا من الجهد والأموال وتساعد في زيادة الإنتاجية، كما أن مصر حاليًا لديها شبكة اتصالات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة بما يفيد المزارع الصغير، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين حاليًا يستخدمون المحمول والإنترنت.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الختامية لمبادرة الإرشاد الزراعي الرقمي في مصر التي نظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأضاف وزير الزراعة، أن هناك مشروع كبير لتطوير الري سوف يعلن عنه قريبًا بالتعاون مع وزارة الري، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه في السابق لم يحقق طموحاتنا حيث لم يتجاوز 25ألف فدان فقط على مستوى الجمهورية وهو رقم ضئيل جدًا المشروع الجديد سوف يشارك فيه المزارعون من خلال روابط فيما بينهم تحت الإشراف الفني لوزارتي الزراعة والري.

وأشار إلى أننا نتعاون مع الفاو في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن الوزارة قامت بتدقيق بيانات حوالي 88% من المزارعين في إطار منظومة كارت الفلاح التي سوف تسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضًا وصول الدعم لمستحقيه، كما طالب بضرورة البحث عن برامج للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في المناطق الريفية التي يتعذر فيها توفير شبكة الإنترنت.

وقال "أبو ستيت"، إن التكنولوجيا الرقمية سوف تساعد في سد العجز الكبير للمرشدين الزراعيين وأن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لأساليب "الزراعة الرقمية"، في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين واستراليا، غير أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نموًا، ولاسيما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنشىء حاليا مركز معلومات مركزي متقدم يضم قاعدة بيانات شاملة عن الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، ضمن البرنامج القومى لتكنولوجيا المعلومات، وتم رفع احداثيات مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وتوقيع هذه الاحداثيات GPS والمجازر وجميع المنشأت الحيوانية، وذلك باستخدام أجهزة على الخريطة الإلكترونية لمصر وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، والتي على أساسها يتم وضع خطة للتحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية، ويتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة ومتابعة التعديات على البحيرات والأراضي الزراعية والعمل على إزالتها.

من ناحيته قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، إن المنظمة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة للزراعة الرقمية في عدد من البلدان الأفريقية.

وأضاف "الأمين" أن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ييسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية لجماهير المزارعين والمرأة الريفية، كما يمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تزيد من تأثير الخدمات الاستشارية الريفية الحالية والخدمات المالية إلى الحد الأقصى لهم، كما أنها تسهل الوصول إلى الأسواق والمعلومات وفرص إقامة المشروعات.

وتعد مشاركة الفاو وشركاؤها في تنفيذ وتطويرمبادرات الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المبتكرة, و توفير الحلول الخاصة باحتياجات الأسر الفقيرة عن قرب بمثابة مساهمة مباشرة من المنظمة في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.