التنمية المحلية: تنظيم برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولي مناصب قيادية

كتب - محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل، برنامجا متكاملا لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية في منظومة قيادات الإدارة المحلية، للتعرف على القوانين المتعلقة بعمل المحليات بما يعمل على تطوير المحليات بأسلوب علمي ولتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، في بيان اليوم، إن البرنامج سينفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستغرق 6 أسابيع منها 3 أسابيع تدريب نظري لاكتساب المهارات الإدارية والفنية والمالية والهندسية ويحاضر فيه محافظون سابقون وسكرتيرو عموم محافظات ورؤساء مراكز ومدن وخبراء محليات مشيراً إلى قيام الوزارة لأول مرة بإجراء تدريب عملي وميداني للمرشحين مدته 3 أسابيع يتضمن المرور على جميع إدارات محافظتي القاهرة والجيزة، والتعرف على إجراءات عمل كل إدارة والنزول ميدانياً على أرض الواقع.

وأوضح أن المرشحين لحضور الدورة التدريبية كانوا ضمن المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة قيادية فى المحليات، وعددهم 1183 متقدماً وبلغ عدد المستوفين للشروط 1114 متقدماً.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة موضوعات أهمها رؤية ومهام وأهداف وزارة التنمية المحلية ونظام الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول ودور الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية.

ووجه الوزير، القائمين على البرنامج بالتركيز أيضاً على ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد والمشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك ودوره في التنمية المحلية ودور مراكز إدارة الأزمات بالمحليات وقانون الثروة المعدنية "المحاجر والملاحات" وتعظيم منظومة تحصيل الموارد المحلية ومنظومة الإعلانات في المراكز والمدن والأحياء.

وقال شعراوى إن الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لإعلان جديد لقيادات الإدارة المحلية مع مطلع العام الجديد 2020 لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات، موضحاً أنه يحق لمن لم يتم اختياره في الإعلان رقم 2 لسنة 2019 التقدم في الإعلان الجديد.

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