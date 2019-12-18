"خصم حتى 70%".. 10 معلومات عن تيسيرات الإسكان لسداد أقساط الشقق والأراضي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن منح تيسيرات في غرامات التأخير في سداد الأقساط على جميع الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة، والتي تم الحصول عليهم بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة لمدة 3 شهور.

وينشر مصراوي، 10 معلومات على حالات الإعفاء وكيفية الاستفادة من هذه التيسيرات:

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات.

- يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة.

- عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى لنفس الشخص بذات المدينة.

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

- لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.

- الإعفاء من الغرامات تشمل الشقق السكنية والفيلات والأنشطة الإدارية.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، في حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.