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غدا.. جامعة الأزهر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

10:00 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
غدا.. جامعة الأزهر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تحتفل جامعة الأزهر غدا باليوم العالمي للغة العربية بحضور قيادات الجامعة وعدد من عمداء الكليات، وسيقام على هامش الاحتفال معرض لإصدارات مجمع اللغة العربية بأسعار مخفضة للطلاب وآخر لإبداعات الخط العربي وتكريم المتفوقين.

وقال الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر -في بيان اليوم الثلاثاء- إن الاحتفال يأتي تعزيزا لمكانة اللغة العربية في نفوس النشء، موضحا أنها تمثل هوية وطنية راسخة استمدت مكانتها من القرآن الكريم والسنة النبوية .

جامعة الأزهر اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية كلية اللغة العربية

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