"الفرصة للجميع دون تمييز".. السيسي يعلق على طلب إقامة منتدى للمرأة

كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب مشاركة أردنية بمنتدى شباب العالم، بإطلاق منتدى نسائي في مصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم: "مش عايز أنسى التوصية اللي الشابة الأردنية طلبتها مننا، بس أنا عايز أقول حاجة، إحنا بقينا دلوقتي نصين قد بعض، مش عايزين نعمل تمييز، في كل المنتديات نعطي الفرصة للشباب دون تمييز، مش عايزين نزودها أوي في المؤتمرات".

كانت طالبت آيات، إحدى المشاركة بمنتدى شباب العالم من الأردن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق أول منتدى نسائي لدعم وتمكين المرأة في مصر.

وقالت آيات، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء: "أطلب من الرئيس أن يضيف إلى توصيات المنتدى هذا العام، إطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء"، وقابل الرئيس السيسي هذا المطلب بالابتسام.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.

​