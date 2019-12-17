شاب إسباني: "مصر أم الدنيا فعلًا"

كتب – يوسف عفيفي:

أعرب الشاب كارلوس انتيسا (من إسبانيا)، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، ومؤسس أحد تحالفات الشباب، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة المصرية ومنتدى شباب العالم على كرم الضيافة والفرصة التي تم منحها للشباب للمشاركة في المنتدي، قائلا "لقد سمعت أن مصر هى أم الدنيا ووجدت أن مصر هي فعلا أم الدنيا".

جاء ذلك في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء.

وقال "لا يخطر ببالي مكان أفضل من مصر يمكن أن تتواصل فيه الأعراق والجنسيات والثقافات فمصر أم العالم ومهد الحضارات"، معبرا في الوقت ذاته عن شكره للرئيس السيسي على رؤيته ليس فقط لشباب العالم وإنما لمصر وتعزيز ونشر رسالة الشباب والتآخي بين الحضارات.

وتابع أن مشاركته في جلسات المنتدى منحته الكثير من الأمل في الإنسانية، داعيا إلي مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في بؤس بسبب الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة تشكل أفضل بوصلة للاسترشاد بها لتحسين العالم.

وأضاف "إن دورنا أن نفعل ما بوسعنا من أجل تحسين الموقف يوما بعد يوم، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها من أجل تحسين وجه العالم، مثل زرع 100 الف شجرة في اليوم، واستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان، والتجارة الالكترونية من أجل تقليل الفقر".

وأكد انتيسا ضرورة التفكير في أكبر إسهام يمكن تقديمه للبشرية وكيفية العيش حياة زاخرة بالرخاء وتعود بالنفع على الجميع، مشيرا إلى أن هدفه هو تخليص الناس من براثن الفقر وأن يساهم في علاج السرطان وتحسين حياة ملايين البشر، ولفت إلى أن ذلك لن يتحقق بشكل فردي ويجب أن يتم التعاون من الجميع لتحقيق ذلك.