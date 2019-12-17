أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

السيسي يكرم عددًا من النماذج المتميزة بختام منتدى شباب العالم

07:50 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
السيسي يكرم عددًا من النماذج المتميزة بختام منتدى شباب العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم

كتب- محمد نصار:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج الشبابية المتميزة في عدة المجالات، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.

وانطلقت مساء الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.​

السيسي منتدى شباب العالم تكريم شرم الشيخ

الخبر التالى:

السيسي يكرم "الطفل زين" بختام منتدى شباب العالم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان