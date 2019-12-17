أستاذ علاقات دولية: مصر في طليعة محاربي الإرهاب

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ علاقات دولية بالجامعة الأمريكية، إنه توجد بعض الدول التي تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم مصالحها الضيقة متسببة بذلك في المعاناة والدمار وزعزعة الاستقرار للدول الأخرى، إذ وفرت هذه الدول الدعم المالي واللوجيستي للجماعات الإرهابية.

وأضاف العدوي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "عانت منطقتنا بشكل كبير، الإرهاب تهديد دولي يؤثر في الجميع ولا يقتصر على منطقة بعينها، تهديد الإرهاب أمر عالمي، طالما كانت مصر في الطليعة في محاربة الإرهاب، وأتذكر كلمات الرئيس حينما حذر المجتمع الدولي وطالبه بتبني منهجية شاملة لمواجهة الإرهاب وكان الرئيس محقًا".

وتابع: "كنا جادين بشأن محاربة ودحر الإرهاب، لن يهزم الإرهاب بالسلاح فقط ولكن بالأفكار وتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية، أؤكد أنه لا يمكن لنا أن ننصرف بمحاربة الإرهاب عن التنمية، يجب أن نبني ونبتكر، بصفتي شاب مصري أقول إن مصر قدوة ونموذج لكيفية محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية".

وانطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.