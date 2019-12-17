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الري: تزيل 39 حالة تعد علي منافع نهر النيل

06:11 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الري: تزيل 39 حالة تعد علي منافع نهر النيل

إزالة التعديات

كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة (39) حالة تعدي علي منافع نهر النيل. بحسب بيان.

وذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن آعمال الازالة تمت بنطاق محافظات ( الغربية - أسيوط - سوهاج - قنا ) وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 50257 إزالة.

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إزالة التعديات نهر النيل وزارة الري حملة إزالة

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