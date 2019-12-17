شركة مياه الجيزة: تركيب 10 آلاف عداد مسبوق الدفع و2 مليار جنيه متأخرات التحصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياه الجيزة، إنها تستهدف الانتهاء من تركيب نحو 10 آلاف عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر الجاري، في مختلف أحياء المحافظة، تمهيدا لتعميم عداد الكارت بمختلف مناطق المحافظة. بحسب بيان.

وقال جمال الجوهري، رئيس القطاع التجاري، بشركة مياه الجيزة، أن الشركة نجحت في تركيب نحو 6 آلاف عداد مسبوق الدفع حتى الآن، ومن المستهدف الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع لنحو 10 الأف عداد مسبق الدفع.

وأوضح رئيس القطاع التجارى، أن نسبة التحصيل تخطت لـ90%، وتعد من أعلى الشركات في نسبة التحصيل، حيث تخطت نسبة التحصيل شهريا 200 مليون جنيه، بدلا من 70 مليون جنيه، وهو ما ساهم في رفع نسبة التحصيل بدرجة كبيرة.

وأوضح أن لدى الشركة متأخرات تصل لـ2 مليار جنيه، سواء لدى الأهالي أو الجهات الحكومية التى تتبع المحافظة.

وأكد أن الشركة حصلت على الضبطية القضائية التي تمنح المحصلين سلطة تحويل المتقاعسين عن سداد فواتير المياه للنيابة، وتم تشكيل فرق متابعة لفحص العقارات التى تقوم بسرقة المياه، وتركيب عدادات مياه لها، مع توقيع غرامات سرقة المياه.