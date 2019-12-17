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الرئاسة تنشر فيديو مشاركة السيسي في ماراثون السلام مع مجموعة من شباب العالم

04:58 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الرئاسة تنشر فيديو مشاركة السيسي في ماراثون السلام مع مجموعة من شباب العالم

مشاركة السيسي في ماراثون السلام

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في ماراثون السلام، الذي أٌقيم بالدراجات، ولقائه مع مجموعة من شباب العالم وكلمته لهم، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الثالث شباب العالم بشرم الشيخ، بصحبة بعض من الشباب المشاركين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهاءه، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى الثالث لشباب العالم بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء، بعد أن استمر لمدة أربعة أيام.

السيسي ماراثون السلام منتدى شباب العالم شرم الشيخ
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