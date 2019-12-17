جودة التعليم: مستقبل التعليم يتحدد من خلال اهتمام الدولة بالرقي بأساليب التعلم

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن الهيئة ستظل صمام الأمان للتعليم في مصر والترمومتر الحقيقي لأي تطور يتحقق باعتبارها الجهة المنوط بها وضع كل المعايير والقواعد التي تلتزم بها مؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم ككل.

وقالت يوهانسن عيد، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء عقب تفقدها عددا من المدارس الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بمحافظة القاهرة والقليوبية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم باعتباره جزءا من الاهتمام بالشباب الذي يلتقي به الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دوري ومنتظم من خلال منتديات الشباب.

وأوضحت أن مستقبل التعليم في مصر يتحدد من خلال اهتمام الدولة بالرقي بأساليب التعلم وفق أحدث البرامج العالمية التي تأخذ في الاعتبار تطور مصادر المعرفة وأدواتها التقنية، مشيرة إلى أن هذا التوجه هو صلب عمل ورسالة هيئة الجودة والاعتماد.

وقالت: إن الهيئة قامت بـ 30 زيارة متابعة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي الحاصلة على الاعتماد من الهيئة خلال المجموعة الأولى بـ 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – إسكندرية – المنيا – القليوبية) للوقوف على مدى التزامها وعدم إخلالها بمعايير الجودة التي حصلت بموجبها على الاعتماد، مشيرة إلى أن الهيئة تبدأ حاليا باستكمال أعمال المتابعة بزيارة المجموعة الثانية وتتضمن 40 مدرسة مقسمة على 6 محافظات (4 مدارس بمحافظة القاهرة – 4 مدارس بمحافظة القليوبية - 8 مدارس بمحافظة المنيا – 8 مدارس بمحافظة الدقهلية - 8 مدارس بمحافظة الغربية – 8 مدارس بمحافظة اسيوط )

وأضافت: أن هذا ما نترجمه نحن من خلال زياراتنا المستمرة للمدارس والجامعات والالتقاء بالطلبة والطالبات بكل مراحل التعليم؛ للوقوف على تطبيق معايير جودة التعليم التي تهدف أولا وأخيرا لإعداد أجيال من المتعلمين على مستوى احتياجات العصر وسوق العمل.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم ما قبل الجامعي: إن الحرص المستمر على زيارة المدارس في كل محافظات مصر يهدف بالأساس لمتابعة التزام كل مؤسسات التعليم المعتمدة بمعايير الجودة بالإضافة للمؤسسات المتقدمة للاعتماد والتي تتم زيارتها لمساعدتها على استيفاء معايير الجودة وتقديم الدعم الفني لكوادرها لاكتساب المهارات التي تساعدهم على تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأضافت: أن الهيئة وضعت نظاما جديدا، حيث يرافق فرق الزيارة المراجعة مراقبون من الهيئة لضمان نزاهة وشفافية عمليات المراجعة وقياس مدى احترافية العمل.

وتضمنت الزيارة مدارس شبرا البلد الرسمية للغات الابتدائية بالقليوبية، والشيماء الرسمية للغات الإعدادية بالقليوبية، والنقراشي الرسمية للغات الابتدائية بحدائق القبة القاهرة، والأندلس الخاصة الابتدائية، وابن الخطاب الخاصة الإعدادية.​