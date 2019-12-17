محافظ الجيزة: ضبط حالات تربية للخنازير بأوسيم واتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية حيالها

الجيزة- أ ش أ:

شنت محافظة الجيزة حملات تفتيش مفاجئة على منطقة الزرايب بالبراجيل بمركز ومدينة أوسيم، وذلك فور تلقى المحافظة شكاوى عدد من المواطنين باكتشاف حالات تربية خنازير بالمنطقة.

وصرح محافظ الجيزة أحمد راشد بأنه تم ضبط حالات تربية للخنازير، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقائمين على ذلك، واتخاذ أيضا كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، وذلك حفاظا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

ومن جهة أخرى، تلقى محافظ الجيزة شكوى من أحد المواطنين بوجود كسر بماسورة مياه بشارع المستشفى بحي الطالبية، وذلك أثناء أعمال الحفر بالشارع لتوصيل الغاز وتحويل المرافق، فتوجه على الفور لمحل الشكوى لرصد الموقف ميدانيا، حيث تبين أن الشارع بحالة أسوأ مما جاء في شكوى المواطن، واستدعى على الفور رئيس حي الطالبية وأجهزة المرافق؛ للوقوف على أسباب وصول الشارع لتلك الحالة، كما التقى بعدد من الأهالي المقيمين بالشارع، واستمع منهم عن مدة كسر ماسورة المياه ومعاناتهم مع أعمال الحفر.

ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية وأجهزة المرافق برفع كفاءة الشارع وتمهيده خلال أسبوع على الأكثر، مؤكدا أنه لا مكان داخل المحافظة لأي مسئول متراخ أو مقصر في أداء عمله ومباشرة مهامه ومسئولياته، وأن الاستبعاد والمحاسبة الحازمة هي جزاء أي مسئول يتهاون في العمل، كما كلف مديرية الطرق بمراجعة حالة الرصف بالشارع.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز الصادر لهم تصاريح بحفر الشوارع بنطاقهم بالمتابعة اليومية والمستمرة؛ للتأكد من الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في التصاريح وعدم تجاوزها مع عدم منح تراخيص الحفر بدون توافر معياري المتابعة والردع.​