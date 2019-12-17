وزير القوى العاملة يؤكد أهمية تنمية طاقات وقدرات الشباب الإبداعية الخلاقة

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أهمية تنمية طاقات وقدرات الشباب الإبداعية الخلاقة باعتبار أن الشباب من سيقود قاطرة التنمية في البلاد..قائلا : إن الدولة تهتم بالشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم لإيمانها التام بأنهم عماد وأساس مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه ومحافظ الإسماعيلية شريف بشارة الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمحافظة، والذي يأتي تحت عنوان "فكرتك.. شركتك.. الفكرة.. الحلم"، وذلك بجامعة قناة السويس بحضور الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة والدكتور أحمد زكي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

وشدد وزير القوى العاملة -في كلمته خلال افتتاح الملتقي- على أهمية تنمية ريادة الأعمال على المستوى القومي بما توفره من فرص عمل للشباب فضلًا عن تقديمها لأفكار ومنتجات جديدة للسوق، قائلا: أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأساسيات اللازمة للنهوض والتقدم الاقتصادي والمجتمعي.

وأضاف سعفان: إنه بفضل تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية لإقامة هذا الملتقى فإنه كلل بهذا النجاح الكبير، مشيرا إلى أن هذه الفكرة سيتم تعميمها على مستوى مديريات القوي العاملة في 27 محافظة لخدمة أبنائنا وشبابنا بتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم.

وأفاد بأنه ستكون هناك متابعة دورية للمشروعات التي سيتم تنفيذها لضمان نجاح المشروعات المنفذة بالشكل الذي يليق ويضيف إلى الاقتصاد الوطني..مشددا على أن قوة الدولة المصرية تتمثل في عزم وقوة وإرادة شعبها التي لا تلين أبدًا بحالٍ من الأحوال خلف قيادة سياسية طموحة تحلم دائمًا أن تكون مصر في مكانتها الرائدة اللائقة بين مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه، أكد شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، أن هذا الملتقى يعتبر بمثابة انطلاقة للشباب نحو عالم ريادة الأعمال، والذي يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كونها خطوة على الطريق لتحقيق مسيرة تنموية واضحة الأطر والمعالم لوطن مزدهر.

وقال : إن الدولة المصرية تتطلع دائمًا لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين خلف قيادة سياسية تمتلك قدرًا كبيرًا من قراءة المستقبل بصورة صحيحة، والانطلاق بالشكل الذي يليق بحجم الدولة المصرية إلى مكانتها التي تستحقها.، مشددا على أهمية تنمية المهارات البشرية والقدرات الذاتية لكل شاب بالتطوير المستمر كي يستطيع أن يوفر لنفسه ولأسرته المستقبل الآمن الذي يحلم به.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن سعادتها البالغة بهذا الملتقى الكبير، وهذا التعاون مع وزارة القوى العاملة وجميع الجهات المعنية القائمة على تنفيذ هذا الملتقى.​