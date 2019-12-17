"البيئة": تطوير مركز التراث بوادي الجمال بالتعاون مع القطاع الخاص

كتب - محمد نصار:

انتهت وزارة البيئة من تطوير مركز التراث البيئي (بيت العبابدة) بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، والذى يعد بمثابة متحف للتراث البيئي والثقافي بالمحمية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من القطاع الخاص ممثلا في أحد الفنادق العاملة بالمنطقة بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع بأبوغصون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتطوير المحميات مع الحفاظ على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية والعمل على تنميتهم وإشراكهم في عمليات التطوير حيث أكدت الوزيرة على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التطوير والتحديث المستمرة في المحميات الطبيعية.

يهدف التطوير إلى تحويل مزار بيت العبابدة لمتحف يوثق التراث الحضاري والثقافي والبيئي للقبائل البدوية الموجود بمنطقة وادي الجمال بما يضم من مقتنيات فريدة تعكس طبيعية الحياة بالمحمية والحياة التقليدية للمجتمع المحلي وأسلوب وتفاصيل وأسرار الحياة الصحراوية القديمة المميزة للعبابدة بما يساهم في نشر السياحة البيئية بربط الزوار بتلك المنطقة وتاريخها ومجتمعها المحلي.

يضم مركز التراث البيئي(بيت العبابدة)، العديد من المقنيات التي تعكس الحياة البدوية بدءًا من الزي التقليدي للرجل والمرأة العبادية والأدوات التي يستخدموها في احتياجاتهم اليومية مثل الرحى والأواني المنزلية وصولا إلى الدروع والخناجر التقليدية، كما يوفر كافة المعلومات حول المنطقة وتاريخها البيئي والثقافي بما يساهم في رفع الوعي بالمنطقة وأهميتها البيئية بالإضافة إلى المحافظة على التراث التقليدي بالمنطقة و يؤرخه.