غدا.. خريجو الأزهر تكرم الفضالي وهاجر سعدالدين

كتب - محمود مصطفى:

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، صباح غد الأربعاء، الحفل السنوي لمشروع "سفراء الأزهر" ، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة، ونوابه وبعض عمداء الكليات، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، بمدينة نصر.

وأوضحت المنظمة، أنه سيتم تكريم العديد من المؤسسات، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، والرهبنة الفرنسيسكانية، والمستشار أحمد فضالي رئيس جمعيات الشبان المسلمين بمصر والعالم، والدكتورة هاجر سعد الدين الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم، وأسرة الشهيد محمود بهجت عبدالمحسن، والذي استشهد بوسط سيناء، والدكتور طارق رضوان ملحق ثقافي لسفارة مصر في اليونان سابقاً، والدكتور محمود مصطفى مدرب منتخب مصر للكاراتيه، ورضا فضل فنان تشكيلي من متحدي الإعاقة، وأسرة الطالب محمد أحمد عبد الحميد السعدني، الذي توفى في حادث قطار أثناء ذهابه للكلية بإيتاي البارود.

وتكرم المنظمة، منسقي مشروع سفراء الأزهر بـ (32) كلية، وكليات (البنات الإسلامية بطيبة - الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - التجارة بنات القاهرة - الشريعة والقانون بالقاهرة - الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -أصول الدين والدعوة بالمنصورة -الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور -الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).

يقام الحفل غداً الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م، في تمام الحادية عشر صباحاً بقاعة مؤتمرات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.​