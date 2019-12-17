محافظ القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل الدفعة الثانية من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 20 أتوبيس بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه من إجمالي 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام والتشغيل التجريبي لأول اتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

وذكر اللواء خالد عبدالعال أن الاتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 مليون جنيه ومجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الامريكية بالتجمع لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التي يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، تماشيا مع نهج الدولة في ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف المحافظ أن الهيئة سبق وأن حصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجاري أضيف إليها اليوم 20 أتوبيس ليصبح إجمالي ما تم تسلمه حتى الآن30 أتوبيس من 121 أتوبيس تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في اعمال تطوير اسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر مما يساهم في تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وأكد المحافظ على رئيس الشركة المصنعة ورئيس هيئة النقل العام بأن الدفعات الباقية المتعاقد عليها يجب أن تكون مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتن الصينية لتصنيع الاتوبيس بالكامل بمصر، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي تأتي في اطار خطة المحافظة والحكومة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الإزدحام مما يساهم في تخفيف الضغط المروري بشوارع العاصمة و توفير أفضل خدمة لراحة مواطني القاهرة الكبرى وخاصة فئة محدودي الدخل بحيث يشعر بالمردود الإيجابي لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة أشطته اليومية.

وذكر اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أن الأتوبيس الكهرباء يسع لحوالي 70 راكب جلوساً ووقوفاً، وسيتم شحنه بجراج الهيئة ليلاً لمدة ساعتين وهي المدة الكافية للسير لمسافة 200 كم، مشيرا إلى أن الأتوبيس مكيف ويوجد به جهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير وكاميرات لتمكين السائق من متابعة حركة الركاب داخل الأتوبيس.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته 3 مليون و650 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط، الخط الأول (1121) والذي يبدأ مساره من عبد المنعم رياض مروراً بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة.

أما الخط الثاني (1160) فسيربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مرورا بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجاري التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.​