أمين لجنة الأخوة الإنسانية مهنئًا البحرين بعيدها: "صوت السلام والإنسانية"

كتب - محمود مصطفى:

هنأ القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، مملكة البحرين بعيدها الوطني الـ48، والذي يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحتفل اليوم مملكة البحرين بعيدها الوطني، يحيي فيه الأشقاء عدة مناسبات غالية، هي ذكرى الاستقلال والتأسيس، والانضمام للأمم المتحدة، وجلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله".

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "ذكريات البحرين عزيزة على قلوبنا وعلى قلب كل عربي، فالبحرين هي الأرض الكبيرة بمواقفها، وهي "دلمون " العريقة بتاريخها الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، وهي صوت السلام والإنسانية إلى جانب أشقائها في المنطقة".

وعبر المستشار محمد عبدالسلام عن خالص تهنئته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، واصفًا إياه بالقائد العربي الأصيل.

واختتم تغريدته بقوله:" أسأل الله أن يعيد عليهم هذه المناسبات بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار".