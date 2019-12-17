مقترح برلماني بتنظيم فعاليات شبابية لزيادة التواصل مع الأفارقة في مصر

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمقترح إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لعمل فاعليات مع الطلائع والشباب في المناطق التي يسكن بها الأشقاء الأفارقة مثل أرض اللواء وإمبابة وعين شمس وغرب المعادي، وذلك كتثقيف لأبناء المصريين والأفارقة لمعرفة مصر وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المصريين.

كما طالبت النائبة، بعمل ندوات تثقيفة بمراكز الشباب وتنظيم يوم رياضي بشكل دوري بعدة مراكز يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية، وكذلك تنظيم مباريات ورحلات وغيرها.

ودعت بتنظيم رحلات لبانوراما حرب أكتوبر للطلائع مع أصطحاب أطفال أفارقة لزيادة الحس الوطني ومعرفة دور مصر في حماية القارة كلها من العدو الإسرائيلي.

وقالت النائبة، إن ذلك يأتي انطلاقا من عودة مصر القوية كشقيقة كبرى للدول الأفريقية، ورئاستها الاتحاد الأفريقي.