"محلية النواب" تناقش تعطل مشروعات مياة الشرب والصرف بالفيوم

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات بقاعة سيف اليزل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول مشكلات المواطنين بعدد من المحافظات.

ومن المقرر رد المحافظة على طلبات النواب المتعلقة، بنقص الخدمات الاساسية وتعطل عدد من مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقدم النائب ياسر سلومة والنائب منجود الهواري والنائب محسن أبوسمنة أكثر من 10 طلبات إحاطة حول مشاكل دوائرهم الانتخابية.