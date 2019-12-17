السيسي يشارك في "ماراثون السلام" بالدراجات بصحبة شباب منتدى شرم الشيخ‎

كتب - محمود مصطفى:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في ماراثون السلام، الذي أٌقيم بالدراجات، على هامش فعاليات المنتدى الثالث شباب العالم بشرم الشيخ، بصحبة بعض من الشباب المشاركين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهاءه، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى الثالث لشباب العالم بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء، بعد أن استمر لمدة أربعة أيام.