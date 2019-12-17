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برلماني: قضايا منتدى شباب العالم تعكس فكر الدولة المصرية الحديثة

12:24 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
برلماني: قضايا منتدى شباب العالم تعكس فكر الدولة المصرية الحديثة

منتدى شباب العالم

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، إن نجاح فكرة تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، يؤكد دور مصر على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة في المنتدى، تعد رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف "ضيف"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك النجاح يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب فكرة انطلاق منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن ما يقوم به المنتدى من مناقشة القضايا الهامة على الساحة وكل ما يهم الشباب، يعكس فكر الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن نتائج المنتدى، جيدة للغاية حيث من بينها التواصل بين شباب مختلف الدول، وتبادل الآراء، ولقاءاتهم مع المسئولين وقيادات الدول، بالإضافة إلى تشجيع السياحة على أرض مصر، مؤكدًا أن المنتدى يعد بمثابة قوة ناعمة لمصر مؤثرة في العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التواصل بين الشباب المصري والأفريقي بشباب العالم في المنتدى، من خلال المناقشة والحوار يكسبهم خبرات كبيرة ويعزز الحوار بين الثقافات المختلفة ويصنع جيلا من الشباب قادرًا على الابداع والابتكار وطرح الرؤى والأفكار والثقة بنفسه وصناعة القرار ومواجهة المشكلات والتحديات وتولي مواقع قيادية.

وأوضح، أن المستفيد من فكرة المنتدى، ليس شباب مصر فقط، بل شباب أفريقيا، والعالم أجمع، وهو ما يعد دورًا كبيرًا يحسب لمصر.

منتدى شباب العالم البدري ضيف السيسي السياحة

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