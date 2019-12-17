برلماني يطالب بتحويل المستبعدين من معاش العجز إلى "تكافل وكرامة"

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة.

وقال "غيتة" في بيان اليوم الثلاثاء، إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنه 1975 و120/2014، وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.

وتابع :"تقدم عدد من مستحقي هذا المعاش بطلبات للحصول عليه، إلا أنه تقرير اللجنة الطبية لم يكن في صالحهم، ومن ثم تم حرمانهم من الحصول على هذا المعاش رغم وضعهم المادي الضعيف".

وأكد غيتة أن هناك العديد من الحالات المرفوضة تطالب بفتح باب التظلم، على اعتقاد منهم أن تقرير اللجنة الطبية لم يقيس حالتهم بدقة، ومن ثم يجب فتح باب التظلم على قرار الاستبعاد لضمان حقوق المواطنين.

وطالب بتحويل المتقدمين للحصول على هذا المعاش إلى معاش تضامن وكرامة، حال رفض الجنة الطبية إثبات وجود عجز كلي أو جزئي لهم، خاصة في ظل الوضع المادي الضعيف لهم.