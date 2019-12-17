المسعود يزور مصابي العقار المنهار في بولاق.. ويبحث تسكين المتضررين

كتب - ميرا إبراهيم:

زار النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، اليوم، مصابي العقار المنهار في منطقة بولاق، وذلك لمتابعه حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وأجرى النائب اتصالًا هاتفيًا بمسؤولي وزارة الصحة للمتابع والاطمئنان وتوفير كل سبل الراحة لديهم، كما تواصل مع رئيس الحي السيد عبدالفتاح لمطالبته بسرعه اتخاذ الإجراءات لتسكين الأهالي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغاَ بإنهيار العقار رقم 12 شارع النقلي متفرع من شارع بولاق الجديد بحي بولاق، والعقار مكون من طابقين ودور ارضي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات والاسعافات اللازمة.

وكلف محافظ القاهرة، لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورًا.