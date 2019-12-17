هندسة القاهرة تفوز بجائزتي أفضل مشروع تخرج بالمؤتمر الياباني الإفريقي

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريق من طلاب السنة النهائية بكلية الهندسة بجائزتي أفضل مشروع تخرج في مسار تطبيقات إنترنت الأشياء، وأفضل مشروع تخرج في جميع المسارات، وذلك في المؤتمر الدولي الياباني الإفريقي حول "الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات (JAC-ECC)، الذي أقيم في الإسكندرية يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

وأشاد "الخشت"، في بيان اليوم الثلاثاء، بمشروع فريق كلية الهندسة "طمني TAMMENY"، والذي يهدف إلى التحكم الذكي في سيارات الإسعاف القائم على إنترنت الأشياء، وهنأهم على فوزهم بالجائزتين، مؤكدًا قدرة طلاب الجامعة على خوض المنافسات المحلية والدولية المتعلقة بالابتكار، وأن الجامعة تشجع طلابها على تلك المشاركات وتدعمهم ماديًا ومعنويًا، وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة، أن فريق الكلية مكون من 7 طلاب من برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة مسار الاتصالات (CCE-E)، تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وهم: محمد نور عشماوي، ومحمد وائل حمدي، وأحمد محمد خيري، وأنس الشاذلي، وكريم الرشيدي، ومحمد صلاح، وزياد منصور.