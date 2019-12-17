بالتفاصيل.. الأوقاف تفتح باب تحسين الأحوال المادية لخطباء المكافأة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد دورات تأهيلية لخطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والعلمية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان إعلامي، أنه سيتم عمل دورات تأهيلية لخطباء المكافأة على بند التحسين، الراغبين في "إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية" بالمكافأة، ومن يجتازها سيتاح أمامه ما يلي:

1- إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا.

2- إقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ وقدره 1000 جنيه شهريًا بمحافظات "الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، دمياط، والمنيا، والفيوم، ومطروح".

3- إقامة الشعائر في أحد مساجد محافظة شمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه.

4- الإلحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه بالنسبة لخطباء المكافأة، ممن لم يجتازوا اختبارات التحسين، أو لم يتقدموا لها سيكون أمامهم التقدم لاختبارات التحسين، ومن يجتازها منهم يعامل معاملة من هم على بند التحسين في كل شيء، ويحصل على جميع الميزات المالية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إعطاء الأولوية في إقامة الشعائر والمدارس القرآنية لخطباء المكافأة الذين لا يعملون بالحكومة ولا بالقطاع العام، مع ملاحظة ما يلي:

1- لا مجال على الإطلاق لتعيين أي شخص على أي وظيفة كانت بالوزارة، إلا من خلال المسابقات الرسمية والكفاءة التامة، من خلال النجاح في المسابقات.

2- من يتخلف عن الدورات التأهيلية التي تعقدها الوزارة بدون عذر مقبول، سيتم تجميد تصريح خطابته لحين اجتياز الدروة.

3- من يترك مسجده بغير عذر مقبول في أي جمعة، سيتم إلغاء تصريحه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نتيجة الإخلال بواجبه الوطني.

وطالبت وزارة الأوقاف، الخطاب الذين يطرأ لهم ما يحول دون مواصلة أدائهم للخطبة، التقدم لمدير المديرية أو مدير الدعوة أو مدير الإدارة، بطلب اعتذار مكتوب عن عدم أداء الخطبة، وإلا سيعرض نفسه للمسائلة، سواء كان اعتذار دائمًا أو مؤقتا أو محدودًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، صرف حافز للإداريين المتميزين الحاصلين على شهادة ICDL، ومن يحصل عليها لاحقًا، وممن يؤدون عملهم بكفاءة واقتدار.

وأوضحت، أن الحافز قدره 300 جنيه للحاصلين على شهادة الليسانس أو البكالوريوس، و400 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و500 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الصرف من ديسمبر الحالي لـ20 إداريًّا تقدموا بشهاداتهم مع تزكية رؤسائهم المباشرين كدفعة أولى، على أن يرتبط صرف الحافز بالتميز في الأداء.

وأعلن وزير الأوقاف، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، التي عقدت في السابع من نوفمبر الماضي، صدور قرار رئيس الوزراء، بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه".​