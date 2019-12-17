"لا مثيل لها".. ملكات جمال القارات يتحدثن عن مصر وشرم الشيخ- صور

كتب- يوسف عفيفي:

وجهّت جميلات العالم، رسائل لمتابعيهن بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب نهاية مسابقة ملكة جمال القارات، التي تقام فعالياتها حاليًا في شرم الشيخ، بالدورة الـ48 لمسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة 84 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وعبرت المتسابقات، عن سعادتهن من كرم الضيافة المصري وجمال وروعة شرم الشيخ، وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة على هامش المسابقة، التي انطلقت فعالياتها قبل 10 أيام، على أن يجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري بهدف تنشيط السياحة.

وأشادت ملكات الجمال، بجمال شرم الشيخ وروعة الطقس المشمس، والبرنامج الترفيهي على مدار الأيام الماضية من حيث الدقة والضيافة المتميزة.

من ناحيتها، قالت ملكة جمال مصر، إن عدد الجنسيات التي تعرفت عليها، ساعدها على فهم المزيد حول التنوع الهائل للثقافات.

وعبرت ملكة جمال الفلبين، عن مدى سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة، وأكدت سعادتها بحفل عيد الميلاد المفاجئ الذي أقيم لها، حيث احتفلت 84 متسابقة بعيد ميلادها في ليلة مبهرة ستظل تتذكرها طول عمرها، بحسب ما قالت.

كما عبرت ملكة جمال كينيا، عن سعادتها بالتنظيم والأنشطة الخاصة التي تم إعدادها للمرشحين، والتي أبقتهم مشغولات طوال الوقت.

وقالت ملكة جمال إنجلترا، إن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، وحثت الشعب الإنجليزي على الحضور لاكتشاف مصر الذي لا مثيل لجمالها.

من جهته، قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن المسابقة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الهدف من استضافتها وهو الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام وشرم الشيخ على وجه الخصوص.

وأضاف الشاعر، أن كم المشاركات التي نشرها المتسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وحديثهن الرائع عن مصر وشرم الشيخ، بجانب الصور والفيديوهات للرحلات التي قمن بها، تعد أحد أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، والتأكيد على الأمن والأمان الذين تتمتع بهما مصر وشرم الشيخ.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة، إلى حجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم على مدار الأيام الماضية والتي تساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله.​