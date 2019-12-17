ياسين التهامي ونجليه يختتمون احتفالات مولد الحسين.. الأسبوع المقبل

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ الطرق الصوفية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بميلاد الإمام بن الحسين بن علي رضي الله عنه، بالمنطقة المحيطة بالمسجد بشارع الأزهر، ولمدة أسبوع.

وقال الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، إنه يشارك في إحياء اللية الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، التي تعقد في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، الـ24 من ديسمبر الجاري، بمنطقة المشهد الحسيني.

وأضاف التهامي في تصريح لـ"مصراوي"، أن الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، ونجله محمد في إيحاء الليلة اليتيمة، التي تعقد يوم الأربعاء الـ25 من ديسمبر الجاري، أمام منطقة المشهد الحسيني.

وعاد الشيخ محمود ياسين التهامي، قبل يومين من الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته في مسابقة "منشد الشارقة"، والتي فاز بلقبها المنشد المصري محمد طارق.