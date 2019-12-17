الأزهر يعلن حاجته لشغل وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، حاجته لمهندسين من الجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016م ولائحته التنفيذية؛ للعمل بالمطابع بنظام الندب الخارجي وفقًا الشروط الاتية:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل مناسب ومقيد بنقابة المهندسين.

2- ألا يتجاوز سن المتقدم (45) سنة في تاريخ نشر الإعلان.

3- استيفاء موافقة جهة العمل من السلطة المختصة طبقًا للقانون 81 لسنة 2016م.

4- ألا يكون المتقدم وقع عليه جزاء مُرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة.

5- ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.

6- اجتياز الاختبارات المُقررة.

وطالب الأزهر الراغبين في شغل الوظيفة التقدم، بطلب باسم مدير عام الشئون الوظيفية، مرفق به بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل موضحٌ به (الإسم – تاريخ الميلاد – المجموعة النوعية – الجزاءات إن وجدت أو الإحالة للمحاكمة التأديبه أو الجنائية – تقارير الكفاية عن آخر عامين)، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي على أن تكون معتمدة ومختومة، وصورة بطاقة الرقم القومي مدوّن عليها رقم التليفون، في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية. ​