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اليوم.. النقل العام بالقاهرة تدشن 20 أتوبيسا بالغاز الطبيعي

02:09 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
اليوم.. النقل العام بالقاهرة تدشن 20 أتوبيسا بالغاز الطبيعي

أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي

كتب- محمد نصار:

أعلن فتحي يسري، مدير العلاقات الخارجية بقطاع شرق القاهرة بهيئة النقل العام، تدشين 20 أتوبيسًا جديدًا تعمل بالغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء.

وقال يسري لـ"مصراوي"، إنه بمناسبة ذلك سيقام حفل إطلاق بدء التشغيل، والتي تأتي في إطار توجه الهيئة والحكومة لزيادة الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة سواء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء.

وأشار مدير العلاقات الخارجية بقطاع شرق القاهرة بهيئة النقل العام، إلى أنه سيتم أيضًا تجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء بالهيئة من إنتاج شركة فوتون بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

قطاع شرق القاهرة هيئة النقل العام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

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